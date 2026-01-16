Zelensky promette accordo su garanzie di sicurezza Usa a Davos

Roma, 16 gen. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rende omaggio ai soldati caduti in azione in Ucraina, accanto al presidente ceco Petr Pavel, ex generale ed ex presidente del comitato militare della Nato. I due leader hanno partecipato a una cerimonia vicino al Muro della Memoria a Kiev durante la visita del leader ceco in Ucraina.

Il tutto dopo che ieri Zelensky ha parlato con Mark Rutte, segretario generale dell’alleanza “della situazione energetica in Ucraina, degli attacchi della Russia che stanno causando terribili sofferenze umane, nonché degli sforzi in corso per porre fine alla guerra”, ha scritto Rutte in un tweet su X. “Ci impegniamo a garantire che l’Ucraina continui a ricevere il sostegno essenziale necessario per difendere oggi e, in ultima analisi, garantire una pace duratura”, ha aggiunto Rutte.

Oggi Zelensky ha dichiarato, in conferenza stampa a Kiev, che spera di firmare un accordo sulle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti d’America a margine del World Economic Forum di Davos, all’inizio della prossima settimana. Una delegazione ucraina è in viaggio verso gli Usa per ulteriori colloqui, ha detto.

Il tutto mentre continuano i bombardamenti russi sull’Ucraina. Zelensky ha dichiarato che 400.000 persone sono rimaste senza elettricità dopo i nuovi attacchi russi su Kharkiv (nord-est), la seconda città più grande del Paese.