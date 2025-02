Zelensky: pronto a negoziati diretti con Vladimir Putin

Milano, 4 feb. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a negoziati diretti con il suo omologo russo, Vladimir Putin, insieme ad altri leader, per porre fine alla guerra in Ucraina. Durante un’intervista con il giornalista britannico Piers Morgan, sul suo canale YouTube, alla domanda sulla possibilità di negoziare con Putin, Zelensky ha risposto che lo farebbe se fosse “l’unica modalità in cui possiamo portare la pace ai cittadini dell’Ucraina e non perdere altre persone”.

In tal caso, “accetteremo questa configurazione, questo incontro con quattro partecipanti”, ha aggiunto (senza specificare quali).

Zelensky ha anche dichiarato che in attesa del processo di adesione alla Nato, che potrebbe durare anni o decenni, è necessario un pacchetto di supporto per l’Ucraina, che può essere costituito anche da armi nucleari. Immediata la replica russa alle dichiarazioni del presidente ucraino sulla fornitura di armi nucleari all’Ucraina: “rasentano la follia”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.