Zelensky: Putin trasforma ogni dollaro di gas e petrolio in uccisioni

Kiev, 26 mar. (askanews) – “Abbiamo bisogno di un’azione congiunta per creare leggi rigorose in Europa che consentano ai paesi di bloccare le petroliere russe e confiscare il petrolio”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video trasmesso da Helsinki durante un vertice della Joint Expeditionary Force (JEF).”Sappiamo tutti che per la Russia i soldi del petrolio e del gas significano più tempo per la guerra. Putin trasforma ogni dollaro che guadagna in uccisioni e destabilizzazione. Quindi, per favore, continuate a fare pressione sulla Russia. Le sue petroliere e la sua flotta ombra non devono sentirsi al sicuro nelle acque europee”, ha dichiarato.”Ringrazio la Danimarca, la Svezia e la Francia per aver fermato queste navi: una chiara dimostrazione che far rispettare le leggi non solo è possibile, ma anche efficace. Ora dobbiamo fare di più. Queste petroliere non devono essere semplicemente fermate, ma non devono essere utilizzate per eludere il diritto internazionale”, ha aggiunto.