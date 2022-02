Zelensky: “Questa potrebbe essere l’ultima volta che mi vedete vivo”

Le parole profetiche e cupe di Volodymyr Zelensky riferite da un cronista diplomatico: “Questa potrebbe essere l’ultima volta che mi vedete vivo”

Le parole di Volodymyr Zelensky riportate da un cronista di Axios stanno a metà esatta fra caccia all’uomo e appello disperato a ché l’Ucraina trovi qualcuno che si batta al suo fianco: “Questa potrebbe essere l’ultima volta che mi vedete vivo”.

Il presidente dell’Ucraina lo ha detto rivolgendosi ai leader Ue nel suo ultimo appello in video messaggio, anche dopo aver ricevuto conferma dai servizi che è un target primario delle truppe spetznats della Federazione Russa.

“L’ultima volta che mi vedete vivo”: il messaggio di Zelensky all’Ue

I piani di Vladimir Putin sono d’altronde chiari: il presidente russo ha incitato le forze armate ucraine a sollevarsi ed ha promesso trattative a patto che il governo di Kiev cada, e se a far cadere, letteralmente, teste ci deve pensare lui la cosa magari sarà più eclatante ma non per questo meno fattibile.

Insomma, Zelensky ha un grosso bersaglio disegnato sul petto e lo sa. A riferirlo su twitter Barak Ravid, corrispondente diplomatico di Walla News e Axios: “Durante la videoconferenza della scorsa notte il presidente ucraino Zelensky ha detto ai leader dell’Ue: ‘Questa potrebbe essere l’ultima volta che mi vedete vivo, mi hanno detto due fonti informate sulla chiamata”.

L’Europa lascia solo l’uomo che aveva addestrato contro Putin

Per quelle fonti durante la conversazione Zelensky ha chiesto ai leader dell’UE di compiere ulteriori passi per fermare l’avanzata russa ma ha ottenuto solo la promessa di ulteriori sanzioni. Insomma, l‘Occidente ha armato e fomentato la politica impunita di Kiev a non essere sempre in aderenza con gli accordi di Minsk ed ora lascia solo l’uomo che aveva “addestrato” in funzione anti Putin. E solo pochi muniti fa è comparso un video di Zelensky dentro una Kiev ormai assediata e già mezza invasa.

Il post a corredo è scarno e profetico: “Siamo qui dentro. Siamo a Kiev. Difendiamo l’Ucraina”