Zelensky riceve il senatore americano Jim Risch a Kiev

Roma, 27 giu. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto a Kiev Jim Risch, senatore americano, esponente di peso dei Repubblicani, nonché ex presidente del Comitato per le relazioni con l’estero del Senato.

L’incontro avviene mentre è in corso il G7 in Germania, dove Zelensky è intervenuto in videocollegamento per esortare i leader dei Paesi più industrializzati al mondo (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti) ad aiutarlo a mettere fine all’invasione russa in Ucraina entro la fine del 2022.

I Paesi del G7 stanno pianificando nuove sanzioni e hanno ribadito il loro supporto all’Ucraina “fino alla fine”.

IMMAGINI TELEGRAM UKRAINIAN PRESIDENCY