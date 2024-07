Zelensky ricevuto dal premier britannico Starmer a Downing Street

Roma, 19 lug. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha incontrato il primo ministro britannico Keir Starmer al civico 10 di Downing Street. Nell'incontro bilaterale Zelensky ha ringraziato il Regno Unito per la sua "unità" e il sostegno a Kiev che "sentiamo". Il presidente ucraino ...

Roma, 19 lug. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha incontrato il primo ministro britannico Keir Starmer al civico 10 di Downing Street. Nell’incontro bilaterale Zelensky ha ringraziato il Regno Unito per la sua “unità” e il sostegno a Kiev che “sentiamo”. Il presidente ucraino ha detto di voler discutere di “decisioni forti che possiamo prendere in questa guerra per aiutarci”.

Starmer dal canto suo ha dichiarato che la visita di Zelensky a Downing Street è stata un “momento molto speciale”. Nell’incontro bilaterale il primo ministro britannico ha affermato che il Regno Unito è “unito in parlamento” nel sostenere Kiev il più a lungo possibile.