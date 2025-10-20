Zelensky Richiama a una Risposta Decisa Contro l'Aggressione Russa

Domenica, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello ai suoi alleati affinché non indulghino nella politica dell’appeasement nei confronti della Russia. Questa dichiarazione è giunta dopo il suo viaggio negli Stati Uniti, dove ha tentato di ottenere l’accesso ai missili da crociera Tomahawk, ma ha lasciato Washington senza risultati tangibili.

Il viaggio a Washington e le aspettative non soddisfatte

Zelensky si era recato nella capitale americana con la speranza di approfittare della crescente frustrazione del presidente statunitense Donald Trump nei confronti del leader russo Vladimir Putin. Nonostante le ripetute richieste di missili Tomahawk, il presidente ucraino è tornato a casa a mani vuote, mentre Trump si concentra su un possibile successo diplomatico a seguito dell’accordo di pace in Gaza.

Un appello alla solidarietà internazionale

Al suo ritorno, Zelensky ha condiviso un messaggio sui social media, affermando che “l’Ucraina non concederà alcun riscatto ai terroristi per i loro crimini”. Ha esortato i partner occidentali a mantenere una posizione ferma, richiedendo misure decisive da parte degli alleati europei e americani. Il presidente ucraino ha sottolineato l’urgenza di un nuovo incontro tra la coalizione europea dei paesi disposti ad agire.

La crescente aggressività russa e le ripercussioni in Ucraina

Le forze russe hanno intensificato gli attacchi contro le infrastrutture civili ucraine, provocando l’assenza di riscaldamento e elettricità per migliaia di persone. Con l’arrivo dell’inverno, il presidente Zelensky ha comunicato che, nella settimana trascorsa, la Russia ha impiegato oltre 3.270 droni d’attacco, 1.370 bombe aeree guidate e circa 50 missili di varia tipologia contro l’Ucraina.

Le vittime e le conseguenze delle offensive russe

Domenica, due persone sono state uccise e oltre una dozzina sono rimaste ferite nell’est dell’Ucraina. In risposta a tali violenze, le forze ucraine hanno intensificato le operazioni contro le regioni di confine della Russia, concentrandosi sulle strutture petrolifere e del gas. Un attacco con droni ha costretto uno stabilimento della Gazprom nella regione russa di Orenburg a sospendere il raffinamento del gas proveniente dal Kazakistan.

Le dinamiche geopolitiche e la speranza di un accordo

Il clima geopolitico sta vivendo un’evoluzione, con Donald Trump che ha manifestato un atteggiamento più ottimista riguardo a un potenziale accordo, dopo una lunga conversazione telefonica con Vladimir Putin. Durante questo colloquio, è stato concordato un incontro a Budapest. Questo cambiamento di tono potrebbe influenzare le strategie future, ma Volodymyr Zelensky rimane fermo nella sua posizione, affermando che la guerra non può essere tollerata.

In un tweet post-incontro, Trump ha descritto il colloquio con Zelensky come “molto interessante e cordiale”, aggiungendo di aver incoraggiato entrambi i leader a fermare le ostilità e a giungere a un accordo. Tuttavia, le azioni militari della Russia continuano a mettere a repentaglio la vita dei civili ucraini, complicando ulteriormente la situazione.

Con l’escalation continua del conflitto, la comunità internazionale è chiamata a prendere misure decisive. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha sottolineato che l’Ucraina non può permettersi compromessi che avvantaggerebbero gli aggressori. La sua richiesta di un impegno collettivo e risoluto evidenzia che la lotta per la sovranità ucraina è ancora lontana dalla conclusione.