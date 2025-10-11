Zelensky Richiede a Trump di Intervenire per la Pace in Ucraina

In un recente colloquio telefonico, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump a svolgere un ruolo attivo nella mediazione della pace in Ucraina, simile a quanto avvenuto nel conflitto del Medio Oriente. Questa richiesta arriva in un momento critico, dopo che la Russia ha lanciato un attacco su larga scala contro l’infrastruttura energetica ucraina, causando blackout in diverse regioni, inclusa la capitale Kyiv.

Le tensioni diplomatiche sono aumentate negli ultimi mesi, complicate dal focus globale sulla guerra in corso tra Israele e il gruppo militante palestinese Hamas. Questo spostamento di attenzione ha rallentato gli sforzi per porre fine all’invasione russa dell’Ucraina, ha affermato Zelensky.

La richiesta di mediazione di Zelensky

Durante la conversazione, Zelensky ha elogiato il piano di cessate il fuoco di Trump per il conflitto israeliano-palestinese, sottolineando che se una guerra può essere fermata in una regione, è possibile fare lo stesso altrove, inclusa l’Ucraina. “Se un conflitto può essere risolto, altri possono essere risolti anche,” ha affermato Zelensky, evidenziando l’importanza di una pressione diplomatica su Mosca per riavviare le trattative.

Il cambiamento nelle relazioni tra Trump e Zelensky

Da un incontro infuocato avvenuto a febbraio, le relazioni tra Trump e Zelensky hanno visto un cambiamento significativo. Mentre inizialmente i due leader si erano confrontati pubblicamente, Trump ha adottato una posizione più favorevole nei confronti dell’Ucraina e ha espresso maggiore ostilità verso la Russia. Ad esempio, in un post su Truth Social, Trump ha suggerito che Kyiv dovrebbe tentare di riappropriarsi di tutti i territori occupati con il supporto di NATO e dei paesi europei.

Le conseguenze degli attacchi russi

Nel fine settimana, nuovi bombardamenti russi hanno provocato la morte di almeno cinque persone e hanno interrotto l’energia in varie parti dell’Ucraina, inclusa la regione meridionale di Odesa. Gli attacchi mirati alla rete elettrica sono diventati una pratica comune da parte di Mosca, specialmente durante l’inverno, causando danni estesi e privando milioni di ucraini di riscaldamento e acqua potabile. Queste azioni sono state descritte da Kyiv come veri e propri crimini di guerra.

Accuse reciproche di stagnazione nei negoziati

Negli ultimi mesi, entrambe le nazioni si sono accusate a vicenda per la mancanza di progressi verso una soluzione pacifica. Mosca sostiene che Kyiv e i suoi alleati europei stiano ostacolando le trattative, mentre l’Ucraina e i suoi alleati ritengono che la Russia stia semplicemente cercando di guadagnare tempo per espandere il suo controllo su ulteriori territori ucraini.

Il contesto della guerra in Ucraina

Il conflitto in Ucraina ha avuto inizio con l’invasione russa nel, momento in cui Mosca ha definito l’operazione come una missione militare speciale per demilitarizzare il paese e bloccare l’espansione della NATO. Tuttavia, il governo di Kyiv e i suoi partner europei vedono questa invasione come un tentativo illegale di annessione che ha causato enormi perdite umane e danni ingenti.

Dal 2022, milioni di ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro case, mentre la Russia controlla attualmente circa un quinto del territorio ucraino, gran parte del quale è stato devastato dai combattimenti. Queste statistiche sottolineano non solo la gravità della crisi umanitaria, ma anche la necessità urgente di un intervento diplomatico per porre fine a questo conflitto che continua a infliggere sofferenze immense.