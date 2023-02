Volodymyr Zelesnky ringrazia Giorgia Meloni e in un’intervista al Tg1 confida nel prossimo 24 febbraio: “La aspettiamo in Ucraina”.

Il pacchetto di armi è giunto a destinazione e il presidente ucraino elogia la premier. Ha detto Zelensky: “Dall’Italia abbiamo ricevuto un pacchetto di aiuti, il che significa che il sostegno della premier Giorgia Meloni non è cambiato”. Poi, citato da Ansa: “anzi, la ringrazio e la aspetto, so che sta arrivando”. Sulla vicenda pesava il caso Berlusconi e Zelensky ha voluto rimarcare che ha capito che la “crisi” è stata superata.

Zelensky ringrazia Meloni: “La aspettiamo”

Volodymyr Zelensky lo ha detto nel riconoscere che la posizione del governo italiano nei confronti dell’Ucraina “è sempre la stessa” e lo è malgrado la crisi suscitata una settimana fa dalle parole di Silvio Berlusconi sul presidente di Kiev. Ha spiegato Zelensky: “Abbiamo un forte rispetto dell’Italia e del popolo italiano“.

“La guerra la vinceremo noi”

E in vista del “compleanno dell’orrore”, cioè dell’anno dall’invasione della Russia, Zelensky continua a mostrare determinazione nel dire che “la guerra non durerà all’infinito e che terminerà con la nostra vittoria, una vittoria per la pace” per la quale “anche le generazioni future dei russi ci ringrazieranno“.

E in chiosa: “Per ora con Mosca non possono esserci compromessi”.