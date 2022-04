Zelensky: Russia cercherà di nascondere prove crimini di guerra

Roma, 5 apr. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che la Russia cercherà di nascondere le prove dei crimini di guerra compiuti in Ucraina. Riferendosi ai corpi di civili scoperti di recente nelle città intorno a Kiev come Bucha, Zelensky ha affermato che la Russia “sta già lanciando una falsa campagna per nascondere la sua responsabilità” in altre aree del paese.

“Dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che dopo le rivelate uccisioni di massa di civili nella regione di Kiev, gli occupanti potrebbero avere un atteggiamento diverso nei confronti dei loro crimini in un’altra parte del nostro paese in cui sono arrivati”, ha detto il presidente ucraino.

“Stanno già lanciando una falsa campagna per nascondere la loro responsabilità per le uccisioni di massa di civili a Mariupol”.

(Immagini Presidenza Ucraina)