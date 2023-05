Zelensky sceglie un nuovo riferimento per il Giorno della Vittoria

Una scelta drastica che non pare sia piaciuta a tutti gli ucraini, con Volodymyr Zelensky che sceglie un nuovo riferimento per il Giorno della Vittoria: il 9 maggio si festeggerà quello dell’Europa al posto della data che rimanda all’Urss ed alla sconfitta del nazismo ad opera delle truppe di Stalin che all’epoca erano russe ed ucraine sotto la stessa bandiera. E per la giornata di domani ci sarà anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Zelensky e il nuovo riferimento per la Vittoria

La politica sarà a Kiev per festeggiare questa nuova celebrazione che allontana di un altro passo l’Ucraina dalla Russia. Di fatto la decisione di Zelensky recide una delle radici comuni più profonde fra Mosca e Kiev. Il dato è che il presidente ucraino ha istituito anche in Ucraina la Giornata dell’Europa al posto delle celebrazioni per ricordare la vittoria dell’Urss nella Seconda Guerra mondiale che si tengono in Russia oggi, 8 maggio. Zelensky, commemorando la Giornata della vittoria in Europa, ha promesso che le forze russe verranno sconfitte come la Germania nazista fu sconfitta nella Seconda guerra mondiale.

“Tutto il male della Russia sarà sconfitto”

E ha detto: “Tutto il vecchio male che la Russia moderna sta riportando sarà sconfitto proprio come è stato sconfitto il nazismo“. Il video del presidente è stato girato davanti a un monumento ai caduti. Il discorso di Zelensky è arrivato nell’anniversario della resa della Germania nazista alle forze alleate l’8 maggio 1945.