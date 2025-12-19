Zelensky: se Ucraina sconfitta, Russia inevitabilmente arriverà in Polonia

Varsavia, 19 dic. (askanews) – Il presidente Volodymyr Zelensky da Varsavia ha esortato all’unità tra l’Ucraina e la Polonia, sostenendo che Mosca attaccherà lo Stato Ue se l’invasione dell’Ucraina non verrà fermata. “Senza l’indipendenza dell’Ucraina, senza l’indipendenza del nostro Stato, Mosca inevitabilmente arriverà qui, arriverà qui e si spingerà ulteriormente in Europa.

Senza la nostra indipendenza, Mosca inevitabilmente arriverà in Polonia”, ha affermato Zelensky durante la conferenza stampa con il presidente polacco Karol Nawrocki.