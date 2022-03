Zelensky: segnali positivi ma via sanzioni solo con fine guerra

Roma, 30 mar. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che si vedono segnali “positivi” dai colloqui di pace Ucraina-Russia che si sono tenuti a Istanbul, ma ha promesso che Kiev non “diminuirà gli sforzi di difesa”. Zelensky ha inoltre affermato che “non si può parlare di eliminare le sanzioni imposte alla Russia per la sua invasione dell’Ucraina finché la guerra non finirà”.