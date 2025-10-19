Zelensky sottolinea l'importanza cruciale della resistenza ucraina

Di ritorno da un viaggio negli Stati Uniti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato i suoi alleati a non concedere alcuna indulgenza alla Russia. Nonostante la sua speranza di ottenere accesso ai missili Tomahawk, Zelensky ha dovuto ammettere che la sua visita non ha portato i risultati sperati. La sua dichiarazione enfatizza la necessità di un’azione decisa da parte degli Stati Uniti e dell’Europa nella lotta contro l’aggressione russa.

La visita a Washington e le aspettative non soddisfatte

Durante il suo soggiorno a Washington, Zelensky ha cercato di sfruttare il crescente malcontento del presidente americano Donald Trump nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. Tuttavia, il presidente ucraino ha lasciato la capitale americana senza ottenere ciò che desiderava. In un momento in cui Trump sta cercando di ottenere un nuovo successo diplomatico in seguito a un recente accordo di pace per Gaza, Zelensky ha dovuto affrontare un rifiuto all’accesso ai missili a lungo raggio.

Le dichiarazioni di Zelensky

Al suo rientro, Zelensky ha utilizzato i social media per ribadire la sua posizione: “L’Ucraina non ricompenserà mai i terroristi per i loro crimini, e ci aspettiamo che i nostri partner sostengano questa stessa posizione”. Con queste parole, il presidente ha sottolineato l’urgenza di azioni decisive e ha invocato un nuovo incontro tra la coalizione internazionale per affrontare la crisi.

Il contesto della crisi ucraina

Nel frattempo, la situazione in Ucraina continua a deteriorarsi. Negli ultimi tempi, la Russia ha intensificato gli attacchi contro le infrastrutture civili ucraine, lasciando migliaia di persone senza riscaldamento e elettricità mentre l’inverno si avvicina. Zelensky ha denunciato che solo nell’ultima settimana la Russia ha lanciato oltre 3.270 droni d’attacco e quasi 50 missili di vario tipo contro il territorio ucraino.

Le conseguenze degli attacchi russi

La violenza è aumentata drammaticamente, come dimostrano i recenti eventi in cui due persone sono state uccise e più di una dozzina ferite nella regione orientale dell’Ucraina. In risposta, le forze ucraine hanno intensificato le loro operazioni contro le regioni di confine occidentale della Russia e le sue strutture energetiche. Recentemente, un attacco aereo ha costretto un impianto di gas di Gazprom nella regione di Orenburg, in Russia, a fermare le operazioni di raffinazione.

Il futuro delle relazioni diplomatiche

Nonostante le tensioni, Trump ha mostrato un atteggiamento ottimista riguardo a un potenziale accordo dopo una lunga conversazione con Putin, durante la quale hanno concordato di incontrarsi a Budapest. Questo scenario solleva interrogativi su come si evolveranno le relazioni tra i due paesi e quale impatto avrà sulla situazione in Ucraina.

L’escalation del conflitto, insieme alla cattura da parte dell’esercito russo di due villaggi nelle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia, dimostra che entrambe le parti sono pronte a continuare i combattimenti, nonostante i costi elevati in termini di vite umane e risorse. Entrambe le parti hanno anche riferito di aver abbattuto numerosi droni lanciati l’una contro l’altra durante la notte, evidenziando la crescente intensità delle ostilità.