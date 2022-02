Zelensky su FB agli ucraini:esplosioni e attacchi, legge marziale

Roma, 24 feb. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymir Zelensky si rivolge ai cittadini ucraini in un video concitato su Facebook, in cui li invita a rimanere calmi, annuncia la legge marziale in tutto il paese, e denuncia gli attacchi sferrati dalla Russia sulle infrastrutture militari ucraine:

“La Russia ha sferrato degli attacchi sulle nostre infrastrutture militari e sui distaccamenti alle frontiere. Esplosioni sono state udite in numerose città dell’Ucraina.

Imponiamo la legge marziale in tutte le regioni del nostro Stato. Ho appena avuto una telefonata con il presidente Joe Biden. Gli Stati Uniti hanno già cominciato a preparare il sostegno internazionale. Abbiamo bisogno che oggi restiate calmi Se possibile, restate a casa” ha detto Zelensky.