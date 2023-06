Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sfoga su Twitter contro quelli che ha definito “terroristi russi” dopo l’esplosione avvenuta nella notte alla diga di Kakhovska. Il numero uno di Kiev poi convoca il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale.

Esplosione diga di Kakhovska, parla Zelensky: “Russi terroristi”

“La distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka conferma solo per il mondo intero che devono essere espulsi da ogni angolo del territorio ucraino. A loro non dovrebbe essere lasciato un solo metro, perché usano ogni metro per il terrore” – tuona Volodymy Zelensky contro i russi dal suo profilo Twitter ufficiale dopo aver appreso i fatti avvenuti nella notte a Kakhovska. Il leader ucraino accusa violentemente Mosca e annuncia: “Ho convocato il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale.”

Kuleba accusa la Russia: “Il più grande disastro tecnologico d’Europa”

Anche il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, si è espresso in toni simili: “Questo è probabimente il più grande disastro tecnologico d’Europa degli ultimi decenni e mettendo a rischio migliaia di civili. Questo è un atroce crimine di guerra. L’unico modo per fermare la Russia, il più grande terrorista del 21mo secolo, è scacciarla dall’Ucraina.” Nel frattempo, da Kiev fanno sapere di aver dato inzio alle operazioni di evacuazione della zona con circa 80 insediamenti che sono a rischio inondazione.