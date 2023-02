Zelensky: un anno dopo l'invasione russa l'Ucraina rimane invincibile

Il presidente Zelensky, dopo un anno di logoramenti e perdita di territori, coglie l'opportunita per ricordare al suo popolo quanto siano gloriosi ed eroici. L'anno 2023 sarà quello della vittoria.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha recentemente commemorato il primo anniversario dell’invasione russa del suo Paese, con un discorso trasmesso sui social e un messaggio su Twitter.

L’anno dell’invasione russa

Nel suo intervento, Zelensky ha descritto l’anno successivo all’invasione russa come un periodo di dolore, lacrime, fede e unità. Nonostante le difficoltà incontrate dall’Ucraina, Zelensky ha sottolineato la determinazione del popolo ucraino di resistere e combattere contro gli aggressori.

“Un anno fa, in questo giorno, proprio da questo luogo, verso le sette del mattino, mi sono rivolto a voi con una breve dichiarazione.

È durata solo 67 secondi. Conteneva le due cose più importanti, allora e adesso. Che la Russia ha iniziato una guerra su vasta scala contro di noi. E che siamo forti. Siamo pronti a tutto. Sconfiggeremo tutti. Perché siamo l’Ucraina!”

L’Ucraina, nonostante l’invasione russa e la perdita di territori, rimane unita e determinata a resistere all’aggressore. Zelensky ha affermato che l’Ucraina ha ispirato e unito il mondo, e che continuerà a lottare finché gli assassini non saranno assicurati alla giustizia.

Zelensky omaggia I difensori di Kiev dall’invasione

Grande spazio dedicato anche ai difensori di Kiev, i difensori dell’Azovstal e le imprese realizzate da intere città, definendole città eroiche e capitali dell’invincibilità. Zelensky ha affermato che l’Ucraina ha dimostrato al mondo intero di cosa è capace, e che i suoi cittadini sono i nuovi eroi. La Russia ha iniziato la guerra contro l’Ucraina il 24 febbraio 2022, giorno che Zelensky ha definito come il più lungo della loro vita e il più difficile della loro storia moderna.

Tuttavia, l’Ucraina ha dimostrato di essere un Paese resistente e invincibile, e continua a combattere per la propria libertà e integrità territoriale.

L’anno della vittoria: 2023

Zelensky ha dichiarato che l’anno 2023 sarà l’anno della vittoria dell’Ucraina, e il popolo ucraino continuerà a resistere fino a quando questa vittoria non sarà raggiunta. Il presidente ha concluso il suo intervento con un messaggio di speranza e di unità: “Siamo l’Ucraina.

Siamo invincibili. Siamo insieme. Siamo pronti a tutto. E vinceremo”.

La solidarietà dell’Unione Europea

L’Unione Europea ha espresso solidarietà all’Ucraina e ha condannato l’invasione russa fin dal suo inizio. In un comunicato rilasciato il giorno stesso dell’invasione, l’Unione Europea ha dichiarato che “l’azione unilaterale della Russia costituisce una grave violazione del diritto internazionale”. L’UE ha poi introdotto sanzioni contro la Russia e ha fornito sostegno finanziario e umanitario all’Ucraina.

Anche un anno dopo, l’UE ha confermato il suo sostegno all’Ucraina e ha sottolineato l’importanza di una soluzione pacifica al conflitto. In una dichiarazione del 24 febbraio 2023, il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha affermato che “l’Ucraina può contare sul sostegno dell’Unione Europea” e che “l’UE continuerà a lavorare per una soluzione diplomatica al conflitto e per garantire il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”.