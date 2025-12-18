Zelensky vede premier belga: "Decidere su asset russi entro fine anno"

Bruxelles, 18 dic. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il primo ministro belga Bart De Wever a margine del vertice Ue dove si discute dell’uso degli asset russi per finanziare l’Ucraina. La maggior parte, circa il 90%, dei 210 miliardi di euro di beni russi congelati si trova infatti in Belgio, che da settimane oppone dubbi sul piano, mentre teme ritorsioni legali da parte russa.

Poco prima in conferenza stampa a Bruxelles, Zelensky aveva dichiarato: “I nostri partner sono stati informati che la decisione (sugli asset russi, ndr) dovrà essere presa entro la fine dell’anno, di quest’anno… È importante ricordarlo ai nostri partner”.

Altro tema su cui il leader ucraino ha voluto porre l’accento sono le garanzie di sicurezza: “C’è una domanda a cui non riesco ancora a trovare risposta, che non è ancora arrivata… La domanda riguarda tutte le garanzie di sicurezza. Quando non si è nella Nato, ma si hanno garanzie di sicurezza come negli Stati Nato, alcuni dicono che potrebbe essere anche meglio”.

“Giudicherò solo una cosa: la risposta alla domanda ‘cosa faranno gli Stati Uniti d’America se la Russia tornasse ad aggredire?’. Cosa faranno queste garanzie di sicurezza? Come funzioneranno? (…) Abbiamo bisogno di una risposta”, che “dovrebbe essere scritta in qualche documento”, ha concluso Zelensky.