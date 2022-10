Zelensky: “Vincere per coronare” il sogno ucraino di “libertà”

Kiev, 14 ott. (askanews) – “Vincere per coronare” il sogno ucraino di “libertà” e “la lotta di molte generazioni della nostra gente”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio per celebrare la Giornata dei difensori in Ucraina, che cade il 14 ottobre dal 2015.

“Gratitudine a tutti coloro che hanno combattuto per l’Ucraina in passato” dice. “E a tutti coloro che stanno combattendo per questo ora. A tutti coloro che hanno vinto allora.

E a tutti quelli che vinceranno sicuramente adesso”.

La Giornata dei difensori in Ucraina ha sostituito la vecchia festa derivata dall’Unione Sovietica il 23 febbraio chiamata Giornata del difensore della patria.