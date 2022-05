Zelensky: vittoria sul nazismo è anche nostra, non solo russa

Kiev, 9 mag. (askanews) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha diffuso oggi un video in cui rivendica come anche l’Ucraina celebri oggi il Giorno della Vittoria contro il nazismo, una ricorrenza nei paesi dell’ex Unione Sovietica su cui il governo di Vladimir Putin in Russia ha scommesso con particolare enfasi retorica, nel cercare di giustificare l’invasione russa dell’Ucraina come “un’operazione di de-nazificazione”.

“Oggi celebriamo il Giorno della Vittoria contro il nazismo – ha detto Zelensky – e non cederemo a nessuno neanche un solo pezzo della nostra storia.

Siamo orgogliosi dei nostri avi che insieme ad altre nazioni nella coalizione anti-Hitler hanno sconfitto il nazismo e non lasceremo che nessuno cerchi di annettersi di questa vittoria. Non lasceremo che se ne approprino”.