Zelensky: voglio incontrare il presidente cinese Xi Jinping

Roma, 24 feb. (askanews) – Volodymyr Zelensky ha annunciato che intende incontrare il presidente cinese, Xi Jinping, e ha detto che sarebbe “utile” sia per i due paesi che per la sicurezza globale. L’annuncio da Kiev è arrivato dopo la proposta di pace avanzata oggi dalla Cina per il conflitto russo-ucraino nel giorno dell’anniversario dell’invasione del territorio ucraino da parte di Mosca.

