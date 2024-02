Zendaya e Chalamet in Sud Corea per il film "Dune - Parte Due"

Zendaya e Chalamet in Sud Corea per il film "Dune - Parte Due"

Milano, 21 feb. (askanews) - Il regista Denis Villeneuve e il cast di "Dune: Part Two", tra cui Zendaya, Timothee Chalamet e Austin Butler, sono a Seul per promuovere l'uscita in Corea del Sud del film il 28 febbraio. Nella stessa data il film sarà nei cinema italiani....