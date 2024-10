Zeroemission Mediterranean, fiera per imprese della transizione

Milano, 9 ott. (askanews) - Una fiera business to business per chi opera nel settore green e della transizione energetica. Zeroemission Mediterranean si tiene a Roma dal 16 al 18 ottobre e ospita diverse aree produttive: fotovoltaico, agrivoltaico e altre rinnovabili; inverter, batterie e sistemi di...

Milano, 9 ott. (askanews) – Una fiera business to business per chi opera nel settore green e della transizione energetica. Zeroemission Mediterranean si tiene a Roma dal 16 al 18 ottobre e ospita diverse aree produttive: fotovoltaico, agrivoltaico e altre rinnovabili; inverter, batterie e sistemi di stoccaggio dell’energia; auto e altri veicoli elettrici, ev-charging, e-mobility; efficienza energetica per edifici commerciali, civili e industriali; mobilità aerea avanzata (AAM); multiutilities e comunità energetiche.

“L’Italia oggi – ha detto Angelo Altamura, ad di A151, co-organizzatore della fiera – è alle prese con il caro energia. Il settore delle energie rinnovabili e in particolare quello del fotovoltaico possono essere e sono attualmente la soluzione migliore per rendere più efficienti e sostenibili i propri edifici. A Zeroemission Mediterranean 2024 saranno in mostra le migliori tecnologie rivolte a professionisti, a operatori, a imprese, a utenti finali”.

La filiera è in forte crescita e ha enormi potenzialità di sviluppo. Il numero di impianti fotovoltaici nel nostro Paese è passato dai 76.593 del 2009 a 1.597.447 unità del 2023. La maggior parte, l’84,9%, è per uso residenziale, seguiti da industria e agricoltura. Numeri che, da soli, già fioriscono delle indicazioni sulla profondità del cambiamento in atto. “La manifestazione – ha aggiunto Altamura – sarà arricchita da un ricco programma di conferenze tecniche e workshop molto operativi che condurranno il visitatore in un percorso tecnico e professionale per l’installazione degli impianti fotovoltaici e delle tecnologie verdi”.

La manifestazione, organizzata da A151 Srl e Fiera di Roma, con il supporto di Roma Capitale e del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, è a ingresso gratuito previa registrazione online.