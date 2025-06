Zes, Russo: aiuto a imprese da norma autorizzazioni semplificate

Roma, 18 giu. (askanews) – “Sulla Zes la Corte dei Conti dice che i risultati ci sono. Questo è il frutto della scelta di istituire una zona unica per tutto il sud e una cabina di regia centralizzata, in linea con l’esigenza di semplificazione burocratica”. Lo ha detto Raoul Russo, Senatore di FdI e membro della Commissione Bilancio, a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv.

Sulla nomina di Luigi Sbarra a Sottosegretario al Sud, Russo ha dichiarato: “Finora la delega al sud era in carico direttamente a Giorgia Meloni, che ha individuato in Sbarra l’attuatore pratico. Sbarra è molto attento al sud e fa leva sulla sua esperienza e visione sindacale”. Russo ha così concluso: “Intanto la nuova Zes ha accelerato su questioni incagliate, la normativa sulle autorizzazioni semplificate sta aiutando tantissime imprese. Perdurava la logica del Green Deal, progetto claudicante che dobbiamo aggiornare in base alle esigenze industriali odierne, ad esempio aerospazio e digitale”. E ha aggiunto: “La deadline sul Pnrr è cogente, Fitto ce lo ricorda, ma nelle nuove linee guida si aprono spazi di interpretazione che proiettano i progetti anche oltre la scadenza. Alcuni progetti avevano tempistiche inappropriate e andavano spostati su altre fonti di finanziamento. L’Europa comunque ha sempre accettato le revisioni perché consapevole che certi tempi erano difficili da rispettare”.