Ziad Rahbani: l'artista che ha sfidato le convenzioni

Diciamoci la verità: la scomparsa di Ziad Rahbani segna la fine di un’era. Questo artista poliedrico, figlio della leggendaria Fairuz e del compositore Assi Rahbani, non era solo un musicista, ma un vero provocatore culturale. Ha saputo riflettere le complessità della società libanese attraverso la sua arte, creando un legame profondo con il suo pubblico.

La sua morte, avvenuta a 69 anni per un infarto, lascia un vuoto incolmabile nel panorama musicale e teatrale del Libano, un paese che ha sempre trovato nella sua musica una voce autentica e contestatrice.

Un’icona della musica libanese

Ziad Rahbani ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni di libanesi. Le sue canzoni e le sue commedie sono entrate nel linguaggio quotidiano della popolazione, tanto che le sue battute sono conosciute a menadito sia dai giovani che dagli anziani. Ma come ha fatto un uomo a emergere dall’ombra di una madre così celebre? Nonostante fosse figlio di una delle cantanti più celebri del mondo arabo, Rahbani ha sempre cercato di definire un’identità musicale personale, lontana dall’ombra della madre. “La mia musica non è occidentale, è libanese, con un modo di esprimere diverso”, dichiarava, sottolineando la sua volontà di fondere il jazz con le tradizioni musicali arabe, creando così un linguaggio unico e inconfondibile.

La sua opera ha attraversato i confini della musica per abbracciare il teatro, un campo in cui ha saputo dare voce a temi sociali e politici. Il suo primo grande successo, ‘Nazl el-Sourour’, è stato un grido di denuncia contro le disuguaglianze sociali, un tema che ha continuato a esplorare nel corso della sua carriera. Riusciva a far ridere e riflettere al contempo, un equilibrio difficile da raggiungere, ma che lui padroneggiava con maestria.

Rahbani non ha mai avuto paura di esprimere le sue opinioni politiche. I suoi lavori riflettevano le tensioni della società libanese, mescolando elementi di critica sociale a una satira pungente. Le sue commedie, come ‘Bennesbeh Labokra Chou?’, mostrano un Beirut segnata dalla guerra e dal conflitto, ma anche dalla resilienza e dalla speranza. “Dicono che domani sarà meglio, ma che dire di oggi?” è una delle frasi che meglio riassume la sua capacità di mettere in discussione le narrazioni dominanti. Non si limitava a raccontare storie, ma invitava i suoi spettatori a interrogarsi, a non accettare passivamente ciò che accadeva intorno a loro.

La sua musica, che combinava melodie arabe tradizionali con influenze jazz, funk e classiche, ha creato un suono ibrido unico, riconoscibile e apprezzato. I suoi concerti dal vivo erano eventi memorabili, spesso tenuti in club fumosi di Hamra, dove la sua genialità al pianoforte si univa a un’atmosfera di intensa connessione con il pubblico. La magia di quei momenti si respirava nell’aria, un’esperienza che difficilmente si può dimenticare.

Un’eredità duratura e una riflessione necessaria

Il lascito di Ziad Rahbani non si limita alla sua musica e al suo teatro. La sua figura rappresenta un simbolo di resistenza contro il conformismo e l’ingiustizia. I leader libanesi lo hanno descritto come “una coscienza vivente”, ma la realtà è meno politically correct: egli è stato una voce scomoda, che ha osato dire ciò che molti temevano di esprimere. In un paese lacerato dalla divisione settaria e dalla stagnazione politica, il suo lavoro ha sempre cercato di unire piuttosto che dividere.

La sua morte è stata una perdita inestimabile, ma la sua musica e le sue parole continuano a risuonare nei cuori di chi cerca un cambiamento. Per le nuove generazioni, che ora riscoprono la sua arte online, Rahbani rappresenta un ponte tra il passato e un futuro che sperano sia migliore. Non è solo un tributo a un grande artista, ma un invito a rimanere vigili e critici nei confronti della realtà che ci circonda.

In definitiva, l’eredità di Ziad Rahbani ci invita a riflettere su come l’arte possa essere un potente strumento di cambiamento sociale. Non dobbiamo dimenticare che la sua voce continua a vivere attraverso la musica che ha creato e i messaggi che ha diffuso. È un richiamo a non chiudere gli occhi di fronte alle ingiustizie, ma ad affrontarle con coraggio e determinazione.