Zio offre sesso a pagamento al nipote minorenne, arrestato

Orrore in Abruzzo e misura di cautela per il pericolo di reiterazione del reato: zio "orco" offre sesso a pagamento al nipote minorenne, arrestato

Arriva da Chieti la terribile vicenda di uno zio che offre sesso a pagamento al nipote minorenne e che è stato arrestato. I media spiegano che la Squadra Mobile ha messo ai domiciliari un 53enne che faceva prostituire con sé un 15enne.

In pratica e secondo l’accusa della Procura l’uomo dava soldi al nipote per indurlo a fare sesso con lui. Il fermato è pregiudicato per reati sessuali ed aveva già subito una condanna.

Offre sesso a pagamento al nipote minorenne

A suo carico adesso c’è una presunzione di reato per tentata induzione alla prostituzione minorile. I media non chiariscono le circostanze specifiche ma c’è uno storico: l’uomo rimaneva da solo con il nipote in occasione di alcuni brevi viaggi in auto assieme ed avrebbe offerto al 15enne soldi, piccoli regali, abbonamento per l’autobus o “addirittura la disponibilità di una cameretta, dove con ogni probabilità avrebbe anche potuto approfittare di lui”.

Le esche: regali, abbonamenti e contante

Le indagini erano partite pare dopo una denuncia di parte molto circostanziata e dopo alcune verifiche sulla utilizzabilità dei fatti ipotetici contestabili la procura aveva chiesto ed ottenuto l’emissione di una misura di cautela. Ad eseguirla la polizia sulla scorta del pericolo di reiterazione del reato da parte di soggetto già gravato da pregiudizi simili passati a sentenza.