Il 50enne avrebbe approfittato di un pigiama party organizzato a casa sua tra i cuginetti per palpeggiare la nipote 14enne. I genitori della vittima hanno denunciato l’accaduto dopo che la loro figlia ha raccontato quanto successo.

Monza, zio palpeggia la nipote minorenne durante un pigiama party: arrestato 50enne

Il 50enne brianzoloè stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Monza in seguito ad un’indagine condotta dal Gip e sfociata in un fermo per violenza sessuale aggravata. La vittima sarebbe la nipotina, non ancora 14enne, dell’uomo, che avrebbe subito gli abusi durante una festicciola organizzata a casa sua insieme ai cuginetti. I fatti risalirebbero allo scorso anno, quando, dopo i racconti raccapriccianti della ragazzina, i genitori hanno deciso di denunciare.

Il processo e le parole del giudice

Secondo il giudice, il comportamento dello zio: “È sintomatico di attrazione irrefrenabile verso soggetti immaturi la cui capacità di resistenza a offerte sessuali insidiose è assai debole.” L’indagato avrebbe anche provato, negli ultimi mesi, ad esercitare una pressione nei confronti dei suoi famigliari perché ritirassero la denuncia nei suoi confronti.