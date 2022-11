Zlatan Ibrahimovic sarà conduttore di Striscia la notizia

Zlatan Ibrahimovic condurrà Striscia la notizia nella puntata di lunedì 21 novembre 2022.

La notizia è stata pubblicata sul sito del programma di Canale 5.

Zlatan Ibrahimovic dietro al bancone di Striscia la notizia

Zlatan Ibrahimovic siederà dietro al bancone di Striscia la notizia insieme a Sergio Friscia e Roberto Lipari, i due conduttori ufficiali. Ancora non si sa se si tratterà di un episodio isolato o di un esperimento per una più lunga durata, ma il calciatore tornerà alla conduzione di un programma televisivo dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, insieme ad Amadeus.

La sfida con il Mondiale sulla Rai

Il 21 novmbre non sembra essere stato scelto a caso: coincide infatti con la prima settimana del Mondiale di calcio, che avrà la sua partita inauguale domenica 20 novembre, trasmesso interamente sulla Rai.

Rai 1 adatterà quindi il suo palinsesto: La vita in diretta finirà prima, L’eredità inizierà alle 18.10 e, nei giorni in cui si giocherà la sera, il telegiornale andrà in onda alle 19.20, per dare spazio al torneo alle 19.45.

Non ci sarà I soliti ignoti, condotto proprio da Amadeus, che, nella stessa fascia oraria, quella delle 20.45, sta registrando ascolti di molto superiore a quelli di Striscia la notizia.

Leggi anche: Lorenzo Biagiarelli in lacrime dopo un videomessaggio di Leon, il figlio di Selvaggia Lucarelli

Leggi anche: Ascolti tv 18 novembre, “Tale e Quale Show – Il torneo” si impone. Canale 5 fermo all’11,5%