Zoccali (INFN): far capire l’importanza della scienza al pubblico

Roma, 12 nov. (askanews) – “Negli ultimi due anni abbiamo affrontato sfide importanti, e questo giustamente è il titolo del festival, siamo in modalità mista, in presenza e dal vivo e una sfida l abbiamo già vinta, stiamo tornando alla normalità e speriamo di continuare; poi ci sono le sfide scientifiche che presenteremo al festival, come l incontro con il Nobel Giorgio Parisi che ci parlerà della sua sfida della ricerca che ha fatto per comprendere il caos.

Poi ci sono altre sfide scientifiche, come la sfida delle onde gravitazionali, la sfida delle donne nella scienza, tante sfide che vorremmo trattare e in cui vorremmo coinvolgere il pubblico che è la cosa secondo me fondamentale in questo momento. Abbiamo capito l importanza della scienza e bisogna che il pubblico ne sia sempre più conscio, questa è la sfida che secondo me bisogna vincere con il festival”.

Così Antonio Zoccoli, presidente dell’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, alla presentazione del Festival delle Scienze di Roma, in programma dal 22 al 28 novembre.