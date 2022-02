Zona Bianca, Anna Safroncik preoccupata per la guerra in Ucraina: suo padre vive a Kiev.

Ospite di Zona Bianca, Anna Safroncik ha espresso tutta la sua preoccupazione sulla guerra in Ucraina. Suo padre vive a Kiev e sta cercando di combattere per il suo Paese. Sua madre, invece, è in Italia e sta partecipando alle manifestazioni di solidarietà.

Zona Bianca: parla Anna Safroncik

Anna Safroncik vive in Italia da tanti anni, ma la sua terra natale è l’Ucraina. Appena la Russia ha dichiarato guerra al suo Paese, l’attrice ha espresso tutto il suo sgomento sui social, dicendosi preoccupata per il padre che vive a Kiev. Ospite dell’ultima puntata di Zona Bianca, Anna ha dichiarato:

“Io sono sotto choc da quattro giorni e non riesco a dormire, come tutte le persone che hanno a Kiev dei parenti. La popolazione a Kiev non vuole la guerra e basta, non gli interessa chi c’è al governo. I cittadini ucraini hanno solo voglia di tornare alla loro vita”.

Anna Safroncik: no alla guerra

La Safroncik ha proseguito:

“Questa guerra non è lontana, generalmente le guerre erano tutte lontane: o sui libri di scuola o fatte da persone culturalmente lontane da noi. Questa guerra è in Europa, Kiev culturalmente è Europa. Se passeggiavate per Kiev fino a qualche giorno fa, vi sarebbe sembrato di passeggiare per Milano. Le persone ragionano nello stesso modo. Questa guerra è qui, oggi. Io sento mio padre ogni due ore ed è lui che calma me”.

Anna ha suo padre che vive a Kiev ed è molto preoccupata per lui. Non solo, ha ribadito con fermezza che il popolo ucraino non vuole in alcun modo la guerra, ma ha comunque intenzione di combattere per la propria libertà.

La madre di Anna in piazza per la libertà

Metre la Safroncik è stata ospite di Zona Bianca, sua madre, la ballerina Lilia Chapkis, ha partecipato alla manifestazione per la pace ad Arezzo. La donna ha dichiarato: