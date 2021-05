Zona bianca, il Molise potrebbe essere la seconda regione dopo la Sardegna

Il Molise risulta avere l'incidenza di contagi ogni 100 mila abitanti più bassa d'Italia : potrebbe passare in zona bianca.

Il Molise potrebbe presto passare in zona bianca. Sarebbe così la seconda regione italiana a godere del livello più basso di restrizioni (giustificate dalla pandemia da Covid-19) dopo la Sardegna. Il Molise, effettivamente, risulta avere l’incidenza di contaggi ogni 100mila abitanti più bassa d’Italia.

Si spera che il trend rimanga tale anche nel futuro prossimo e che non subisca gravi aumenti. Per quanto riguarda la Sardegna, ricordiamo come l’isola ricevette lo status di zona bianca lo scorso 1° marzo, per poi cadere nella fascia rossa.

Molise in zona bianca: a parlare è l’incidenza dei contagi

È l’incidenza dei contagi a parlare chiaro: secondo il decreto emesso lo scorso 23 febbraio da Palazzo Chigi è necessario che l’indice sia sotto i cinquanta casi ogni 100mila abitanti.

A raggiungere tale status positivo sono state le province di Isernia e Campobasso. Nei due territori l’incidenza su base settimanale è a quota quarantotto positivi ogni 100 mila residenti. I dati che riportiamo sono aggiornati allo scorso 9 maggio. Si tratta dell’incidenza contagi da Covid-19 più bassa di tutta Italia. Al momento, le regioni più vicine a tale status sono il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna.

Molise in zona bianca: per il passaggio servono tre settimane

Si precisa che il passaggio del Molise in zona bianca potrà essere effettuato dopo un periodo di tempo pari a tre settimane. La possibilità c’è, ma sarà necessario che l’incidenza di contagi continui a rimanere basso. S eil buongiorno si vede dal mattino, possiamo ben dire che il Molise ha buone probabilità di raggiungere lo status di zona bianca. Secondo l’ultimo monitoraggio della cabina di regia nazionale, il Molise risulta avere un livello di rischio “moderato” e un Rt superiore a 1. Un dato unico in tutto il Paese, che fa ben sperare per la regione.

Molise in Zona Bianca, Toma: “Alla nostra portata già intorno al 20 maggio”

Il presidente della Regione Molise Donato Toma ha affermato, tramite alcune dichiarazioni riportate da Repubblica: “L’aspettativa è la zona bianca e se tutto andrà bene avremo un livello basso questra settimana, con la zona bianca alla nostra portata già intorno al 20 maggio. Se sarà così, avremo un’estate bellissima”. Marina Lalli, presidente nazionale di Federturismo-Confindustria, ha invece detto: “Sarebbe una bellissima occasione di riscatto per la regione Molise, che può giocarsi una partita dalla quale è stata sempre tenuta un po’ in disparte”.