Zona rossa a Santa Caterina Villarmosa: lockdown fino al 24 giugno

Il governatore siciliano Nello Musumeci ha disposto l'entrata in vigore della zona rossa nel comune di Santa Caterina Villarmosa.

Mentre metà Italia si trova in zona bianca e entro giugno tutte le regioni dovrebbero aver rimsso le restrizioni, non manca l’istituzione di zone rosse locali nelle aree che registrano un aumento dei contagi: tra queste il comune di Santa Caterina Vilarmosa in provincia di Caltanissetta.

Zona rossa a Santa Caterina Villarmosa

Qui il governatore Nello Musumeci, su richiesta dell’Asp nissena e dopo aver sentito il primo cittadino, ha infatti stabilito che da martedì 15 giugno e fino a giovedì 24 saranno in vigore le misure previte per la fascia rossa. Una misura presa, si legge nell’ordinanza, alla luce di un considerevole incremento di casi positivi al Covid.

Ciò vuol dire che i residenti non potranno uscire di casa se non per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità da dichiarare nell’apposita autocertificazione.

Tutte le attività ritenute non necessarie resteranno inoltre chiuse e bar e ristoranti potranno contare solo su consegne a domicilio e asporto.

Quanto all’attività sportiva, sarà consentito svolgere attività motoria e passeggiate ma solo nei pressi della propria abitazione e all’interno della fascia oraria esclusa dal coprifuoco. Resteranno chiuse palestre, piscine e centri sportivi e vietato lo svolgimento di sport di contatto.