Zoomarine, stagione prolungata fino a Natale con oltre 400 posti di lavoro

Roma, 20 ott. (Labitalia) – Zoomarine, il più grande parco marino italiano alle Porte di Roma, prolunga la stagione 2022 fino a Natale. Un investimento, apprende Adnkronos/Labitalia, che garantisce nuovi posti di lavoro (sono oltre 400 a pieno regime) e consolida una ripresa del turismo nazionale ed estero nei mesi di bassa stagione.

Dopo 3 anni di stop dovuti al Covid, ecco dunque ritornare il Natale a Zoomarine, in linea con un trend che coinvolge i principali parchi italiani che allestiscono nuovamente eventi ed attività anche nei mesi invernali.

"Prolunghiamo la nostra stagione di eventi fino a Natale proprio per offrire al pubblico sempre nuove emozioni e occasioni di svago. Abbiamo un calendario pieni di attività che rinforzano la nostra promessa di investimento, coprendo feste amatissime come Halloween e il Natale, riservando agli ospiti spettacoli sempre rinnovati, degustazioni e l’opportunità unica di entrare in contatto con i nostri bellissimi animali, delfini in primis" sottolinea Alex Mata, direttore generale di Zoomarine.

Ed intanto si punta al programma per la settimana di Halloween. Conto alla rovescia per la festa di fine ottobre con eventi, ospiti, promozioni ed un allestimento a tema Halloween che veste Zoomarine di mistero e magia. Domenica 23 ottobre torna al Parco di Torvaianica Lucilla, la star italiana di Alman Kids più amata dai bambini. Lucilla è ormai famosissima: i suoi video e le sue canzoni riscuotono un successo eccezionale, con oltre 100 milioni di visualizzazioni in poco più di due anni.

A Zoomarine Lucilla propone il suo nuovo show di Halloween per bambini allegro e spiritoso, basato su canzoni e piccole coreografie per far ballare i bambini e, spesso, anche i genitori. Uno spettacolo ricreativo e al contempo ludico, educativo che tende a creare interazione attraverso i concetti base del primo apprendimento, come numeri, lettere e suoni. Laureata in Scienze dell’educazione, Lucilla riunisce le grandi passioni che sempre l’hanno accompagnata: il canto, la danza e l’amore per i bambini.

Dopo il live show, è previsto il meet&greet con Lucilla e i bambini potranno incontrarla da vicino e portarsi una foto ricordo a casa. Acquistando il biglietto in promozione sul sito www.zoomarine.it, oltre allo spettacolo di Lucilla, gli ospiti avranno incluso l’ingresso giornaliero al Parco con tutte le dimostrazioni con gli animali e la magia di Halloween. Ma il clou delle attività si avranno in occasione della giornata del 31 ottobre, quando Zoomarine organizza una serata speciale per festeggiare la notte di Halloween. Acquistando online, i bambini fino a 14 anni compiuti entrano gratuitamente.

Incluso nel biglietto d’ingresso gli ospiti avranno le dimostrazioni educative con gli animali a tema Halloween, spettacoli esclusivi come 'La leggenda di Samhain' – dove il fuoco è protagonista -, magia e un laser show mozzafiato, oltre 30 artisti chiamati a rendere speciale la serata. Ed ancora i 5 regni di Halloween all’aperto, l’evento di Pinocchio&Freeda a tema Halloween, lo spettacolo dei tuffatori, le giostre meccaniche. Ci sarà, inoltre, la possibilità di degustare una cena a tema Alice in Wonderland, così come saranno operative le 3 Horror House per gli adulti. E considerato che Zoomarine ha prolungato la stagione fino a dicembre, ai clienti che acquistano on line i biglietti per gli eventi di Halloween, come offerta limitata nel tempo, sarà regalato anche un ingresso omaggio per il Natale.