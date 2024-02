Zoppas (ICE): commercio estero nel 2023 a 626 miliardi, come 2022

Rho, 19 feb. (askanews) – Il presidente dell’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Matteo Zoppas, ha fatto il quadro sulla situazione del nostro Export, che nel 2023 “si è attestato a a quota 626 miliardi di euro, esattamente quanto ottenuto l’anno precedente. Non abbiamo registrato un aumento – ha spiegato il presidente ad askanews – ma soprattutto non c’è stato un calo delle vendite all’estero. Un segnale incoraggiante se paragonato ai principali paesi esportatori mondiali che, a eccezione della Francia, hanno avuto crescite negative. Il 2023 è iniziato con uno sprint importante, nonostante le conseguenze del post-pandemia e le crisi geopolitiche, mentre la seconda parte dell’anno è stata segnata da un andamento altalenante a dimostrazione del fatto che gli schemi non sono più quelli a cui eravamo abituati. Rispetto al 2019, quando le esportazioni avevano registrato 480 miliardi, siamo cresciuti del 30% e non solo a causa dell’inflazione”. Zoppas ha parlato a margine della cerimonia di inaugurazione delle fiere della filiera di calzature e pelletteria in Fiera Milano a Rho.