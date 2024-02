Zoppas (Ice): export Made in Italy regge nel 2023, 626 mld

Roma, 16 feb. (askanews) - "Stavamo aspettando con ansia i dati dell'export, il 2023 è stato altalenante: è partito molto bene e poi c'è stato un calo importante, speravamo di non avere un numero negativo. Siamo usciti flat rispetto all'anno prima, con gli stessi numeri: 626 miliardi per il 2022,...

Roma, 16 feb. (askanews) – “Stavamo aspettando con ansia i dati dell’export, il 2023 è stato altalenante: è partito molto bene e poi c’è stato un calo importante, speravamo di non avere un numero negativo. Siamo usciti flat rispetto all’anno prima, con gli stessi numeri: 626 miliardi per il 2022, 626 miliardi per il 2023, c’è un rallentamento negli ultimi mesi ma poteva andare peggio. Questo è frutto di un grosso lavoro dei nostri imprenditori con una grande resilienza, che hanno saputo tenere botta, nonostante tutte le problematiche che ci sono state. Siamo a quasi 30 punti percentuali sopra al 2019: quindi in mezzo a una pandemia, a conflitti bellici e tutto quello che c’è stato sono numeri molto confortanti”, ha detto il presidente di Ice Matteo Zoppas a margine del Business Forum Italia-Romania che si è tenuto alla Farnesina.