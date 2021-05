Zorzi difende Belen e asfalta Morrone: “Detto da uno che…”

Tommaso Zorzi ha preso le difese di Belen Rodriguez dopo quanto affermato su di lei da Michele Morrone.

Anche Tommaso Zorzi è sceso in campo in prima persona per prendere le difese di Belen Rodriguez dopo che l’attore Michele Morrone – su TikTok – l’ha apertamente criticata.

Tommaso Zorzi difende Belen Rodriguez

Sta facendo il giro del web un breve video su TikTok in cui l’attore Michele Morrone, rispondendo ai suoi fan, ha affermato: “Fidanzarmi con Belen Rodriguez? Allora..

il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tet*e e un cu*o. Però chi lo sa”. La frecciatina di Morrone non ha fatto piacere ai fan di Belen, che si sono scagliati contro l’attore tramite social. Tra coloro che hanno preso le difese della showgirl argentina vi è anche Tommaso Zorzi, che ha commentato la vicenda tramite social affermando: “Detto da uno che oltre ai pettorali e la prima fila dei peli del ca..o non mostra altro è il massimo”.

Michele Morrone replicherà? Contro di lui è insorta una vera e propria bufera e in tanti sui social sono in attesa di sapere se l’attore si scuserà con Belen Rodriguez.



Al momento sembra che la showgirl non sia intenzionata a commentare quanto affermato da Morrone sul suo conto, e del resto ci stanno pensand decine e decine di fan a difenderla tramite social. In rete c’è anche chi ha ipotizzato che la showgirl possa aver rifiutato il corteggiamento di Morrone in passato, causando così l’antipatia da parte dell’attore nei suoi confronti.

Sulla vicenda al momento non vi sono conferme e al momento Belen sembra essere più felice che mai accanto ad Antonino Spinalbese, che sta per renderla madre della sua seconda bambina (in arrivo a giugno).

Belen Rodriguez: la nuova vita accanto ad Antonino

Da circa una anno Belen ha ritrovato la serenità accanto ad Antonino Spinalbese, con cui presto avrà la seconda figlia, Luna Marie. La coppia ha deciso di avere un figlio pochi mesi dopo l’inizio della loro frequentazione, e la stessa Belen ha confessato che sarebbe rimasta incinta già all’inizio della loro liaison. La showgirl aveva avuto un aborto spontaneo, e solo allora con Antonino aveva compreso quanto desiderasse un altro figlio. I due sono più felici che mai e non vedono l’ora di poter vedere la loro bambina.