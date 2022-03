Tommaso Zorzi e Oppini hanno fatto pace: il gesto di Francesco piace ai fan.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno fatto pace. I fan non potevano che ricevere notizia più bella, anche se, al momento, l’influencer milanese non ha commentato il bellissimo gesto fatto dal figlio di Alba Parietti.

Zorzi e Oppini hanno fatto pace

Primi segni di ritrovata serenità tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. E’ stato quest’ultimo a far capire ai fan di aver fatto pace con l’amico. Via Instagram, il figlio di Alba Parietti ha fatto un bellissimo gesto nei riguardi dell’influencer milanese. Ha condiviso uno scatto dei tempi del GF Vip, dove si abbracciano cantando. A didascalia ha aggiunto l’hashtag #friendship con un bel cuoricino rosso, mentre come colonna sonora ha scelto la canzone Friends we be friends dei Queen.

Zorzi non replica al gesto di Oppini

Mentre Francesco ha messo a segno un gesto plateale e davvero dolcissimo, Tommaso ha preferito mantenere un basso profilo. L’influencer milanese, infatti, non ha ripostato tra le sue Instagram Stories il contenuto condiviso dal figlio di Alba Parietti. Nonostante tutto, stando ai grandi sorrisi che dispensa su IG, sembra proprio il caso di parlare di pace. D’altronde, nel corso di un’ospitata a Verissimo, Zorzi ha dichiarato:

“A oggi non c’è alcun rapporto, però. Non c’è astio né rancore ma non ci sentiamo da quest’estate. Sicuramente è una chiamata che devo fare. Non rinnego il bene. A volte i rapporti si congelano, comunque non ci parliamo oggi”.

Nel corso di un’intervista più recente, invece, Tommaso ha ammesso:

“Con chi tra Francesco Oppini e Dayane Mello guarderei la prima puntata di Drag Race Italia? Oppini. Se siamo di nuovo amici? Ci siamo sentiti per farci gli auguri e ci siamo ripromessi di sentirci a breve”.

Zorzi e Oppini: i motivi della lite

Dopo l’avventura al GF Vip, Zorzi e Oppini avevano iniziato a frequentarsi come grandi amici.

Tutto sembrava procedere per il meglio, poi ad un certo punto è sceso il gelo. Tommaso non ha apprezzato alcune esternazioni di Francesco e ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto. Il figlio di Alba l’ha lasciato sbollire per qualche mese, fino a quando è riuscito a fargli capire che non avrebbe voluto offenderlo in alcun modo.