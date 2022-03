Zorzi e Oppini insieme dopo la lite: tutti i dettagli

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono tornati a mostrarsi insieme dopo la loro presunta lite.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Pace fatta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? I due migliori amici del GF Vip 5 da mesi non apparivano più insieme ma a sopresa, nelle scorse ore, hanno postato una stories dove li si vede ritratti insieme in un ristorante.

Alcuni giorni fa il figlio di Alba Parietti aveva postato una foto dove era ritratto proprio in compagnia dell’influencer, mentre Zorzi a Natale aveva annunciato di averlo sentito telefonicamente. I due non hanno svelato i retroscena della loro uscita e in tanti, tra i fan, non vedono l’ora di saperne di più.

La presunta lite

Alcuni mesi fa Zorzi aveva pronunciato parole al vetriolo contro l’amico, con cui sembrava evidente che avesse ormai perso ogni rapporto.

A sorpresa sembra che invece i due siano riusciti a recuperare la loro amicizia.

“Non rinnego nulla di quello che siamo stati io e Francesco, purtroppo ad oggi non c’è più un rapporto. Sicuramente non c’è astio, non c’è rancore ma non c’è neanche una quotidianità. Non ci sentiamo da questa estate”, aveva dichiarato l’influencer, e ancora: “Sicuramente una chiamata prima o poi la farò”.

All’epoca della sua partecipazione al GF Vip 5 Zorzi non aveva fatto segreto di provare dei sentimenti verso Francesco Oppini, che però era già felicemente fidanzato (con una ragazza, Cristina Tomasini).

Tommaso Zorzi oggi ha trovato la serenità accanto a Tommaso Stanzani.