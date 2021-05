Zorzi e Stanzani di nuovo insieme, è polemica: “Non sono io a chiamare i paparazzi”

Zorzi e Stanzani sono stati paparazzati insieme per la seconda volta e il vincitore del GF Vip è stato accusato di aver organizzato la paparazzata.

Tommaso Zorzi è stato pizzicato di nuovo da Chi mentre passeggiava in compagnia di Tommaso Stanzani, e sui social è stato accusato di aver organizzato le paparazzate unicamente per ottenere ulteriori visibilità. L’influencer ha replicato in prima persona in merito alla vicenda.

Tommaso Zorzi e Stanzani insieme

Dopo un primo avvistamento per le vie di Milano, Tommaso Zorzi è stato nuovamente paparazzato in compagnia di Tommaso Stanzani e, dalle foto di Signorini, è emerso che tra i due ci sarebbe una certà intimità (visto che, durante la passeggiata, Zorzi dava un bacio sulla guancia al ballerino). Zorzi per il momento ha preferito non confermare la sua presunta liaison con l’ex concorrente di Amici, ma sui social ha replicato contro coloro che l’hanno accusato di aver “organizzato” le paparazzate solo per ottenere ulteriore visibilità.

“La mia vita privata è solo mia. Se esco sui giornali è perché vengo fotografato. Non sono io a chiamare i paparazzi. Tutto quello che esce è volere loro e non certo per un volere mio”, ha affermato l’influencer, e ancora: “Sarete i primi a sapere qualcosa quando sarò serio e sicuro di quello che vi dirò. Rispetto il lavoro di tutti, ho sempre trattato tutti con gentilezza e continuerò a farlo.

Però cercate sempre di prendere le informazioni per quelle che sono“.

Tommaso Zorzi e Lorenzo Campi

Alcune settimane fa l’influencer era stato avvistato in compagnia del “rampollo della Torino che conta” Lorenzo Campi e, sempre secondo indiscrezioni circolate in rete, i due starebbero insieme. Al momento Tommaso Zorzi ha preferito non confermare la notizie e dopo il suo avvistamento con Campi è stato paparazzato in ben 2 occasioni diverse in compagnia di Tommaso Stanzani. Quale sarà la verità in merito alla vicenda?

Zorzi e la simpatia per Stanzani

Tommaso Zorzi aveva manifestato un certo interesse per l’ex concorrente di Amici attraverso i social e, secondo indiscrezioni, è proprio sui social che lui e Stanzani si sarebbero contattati una prima volta scambiandosi i numeri di telefono. In tanti sperano di sapere al più presto se quello tra i due sia un rapporto d’amicizia oppure no, e ovviamente in molti tra i fan di Tommaso Zorzi non vedono l’ora di sapere se l’influencer abbia trovato finalmente la persona giusta per lui.