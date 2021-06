Zorzi e Stanzani, il (quasi) bacio via social: i due in Puglia per Battiti Live

Tommaso Zorzi e la sua presunta nuova fiamma, Tommaso Stanzani, stanno trascorrendo una vacanza all'insegna del relax (e dell'amore) in Puglia.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono insieme in Puglia per seguire Battiti Live e sui social sembrano non nascondere più la loro relazione.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono insieme in Puglia e sui social il vincitore del Gf Vip ha postato alcuni brevi video dove sembra non nascondere più i suoi sentimenti verso il ballerino: dopo avergli scritto “Bravissimo, amore mio” in seguito al suo conseguimento del diploma di maturità Zorzi ha infatti postato un breve video dove lui e Stanzani sembrano quasi scambiarsi un bacio nella penombra.

I due non hanno mai confermato apertamente di stare insieme, ma da settimane il rumor è diventato sempre più insistente (anche a seguito dei loro avvistamenti per le vie di Milano).

Qualche settimana fa, a Milano, Zorzi ha anche presentato la sua presunta nuova fiamma alla migliore amica, Aurora Ramazzotti. Il trio è stato sorpreso insieme in un noto locale di Milano.

Tommaso Zorzi: la reunion con Elisabetta Gregoraci

Proprio in Puglia si è svolta anche un’inaspettata “reunion” con un’altra ex concorrente del GF Vip, ossia Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore si trova lì proprio per condurre Battiti Live e per questo si sarebbe concessa una cena in compagnia di Zorzi (con cui ha condiviso la sua breve avventura al GF Vip 5) e Tommaso Stanzani.

Sui social i tre hanno postato alcune stories della serata trascorsa insieme, tra gossip e divertimento.

Tommaso Zorzi: la vita privata

Accanto al giovane ex volto di Amici Tommaso Zorzi sembra aver finalmente trovato la serenità e in tnti sui social non vedono l’ora di saperne di più in merito alla loro presunta liaison sentimentale. Zorzi ha dichiarato che, non appena sarà certo dei suoi sentimenti, sarà il primo a parlarne pubblicamente con i suoi fan, e intanto sembra godersi spensieratamente il suo amore per il ballerino. Precedentemente il vincitore del GF Vip ha avuto una storia con Marco Ferrero (alias Iconize) e con il designer di moda Armando Codemi. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip Zorzi ha confessato di essersi preso una vera e propria cotta per il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, con cui in seguito è sbocciata una splendida amicizia.