Zorzi e Stanzani si sono lasciati: “Brusca separazione”

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sarebbero detti addio, e non nel migliore dei modi.

Amore al capolinea tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Secondo indiscrezioni la rottura tra i due sarebbe avvenuta in maniera brusca e entrambi avrebbero scelto di mantenere il più totale silenzio sull’argomento.

Tommaso Zorzi e Stanzani si sono lasciati

La storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, sbocciata oltre un anno fa, sarebbe giunta al capolinea. I due al momento non hanno rotto il silenzio in merito alla questione ma, secondo voci diventate sempre più insistenti, tra loro sarebbe avvenuta una “brusca separazione”. I due non appaiono insieme sui social già da diverso tempo e, in una delle sue ultime dirette con i fan, Stanzani aveva confermato di stare attraversando un momento difficile.

Per adesso lui e Zorzi avrebbero deciso di mantenere il massimo silenzio in merito alla questione.

“Questo per me è un periodo dove mi girano tanto, ma tanto. Chi mi conosce e mi segue sa che non mi piace parlare della mia vita privata e sono molto schietto, non ne parlerò. Parliamo piuttosto di progetti”, aveva dichiarato l’ex volto di Amici in una delle sue ultime dirette via social.

La storia d’amore

I due si erano incontrati la prima volta dopo l’esperienza fatta da Tommaso Zorzi al GF Vip e, dopo un anno trascorso insieme, avevano deciso di andare a convivere. Al momento non è dato sapere quali siano stati i motivi che hanno spinto i due a dirsi addio e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di saperne di più. Tommaso Zorzi già nelle scorse settimane ha però espresso il desiderio di preservare la privacy attorno alla sua vita privata, e al momento sembra che né lui né Stanzani siano intenzionati a parlare pubblicamente della questione.