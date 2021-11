Zucchero mette l’anima dentro le sue “DisCover”

Milano, 17 nov. (askanews) – Tutti hanno cantato le canzoni di Zucchero “Sugar” Fornaciari e questa volta è lui che interpreta brani di altri big nel nuovo album “DisCover” anticipato dal singolo “Follow you follow me”, rilettura coinvolgente di uno dei primi grandi successi a livello mondiale dei Genesis.

“L’idea era quella di dire voglio fare un mio album di cover come se fosse un mio album di inediti e lo voglio fare al meglio che posso.

Le ho fatte mie, scorporando gli arrangiamenti originali, facendoli meno importanti, cercando di mettere in primo piano la voce, alcune traducendole in italiano dall’inglese. È un percorso piuttosto lungo che ho potuto fare perchè non eravamo in tour, altrimenti lo avrei rimandato un’altra volta”.

Zucchero ha dunque spogliato e rivestito, nel suo stile, canzoni leggendarie, unendo le sue due anime musicali: la tradizione melodica italiana e le radici afroamericane.

“Qui la canzone è già bella, tutto quello che puoi fare è rovinarla, devi stare attento a non rovinarla”.

Brani immortali che generano nuove emozioni anche grazie alle tante le collaborazioni importanti come con Bono, Elisa, Mahmood e un duetto virtuale con Fabrizio De André.

Ecco a chi affiderebbe Zucchero le sue canzoni:

Sono le voci e gli interpreti che a me piacciono da sempre, molti purtroppo non ci sono più come Amy Winehouse avrei voluto tanto sentire una mia canzone cantata da lei”

Emozionalmente per Zucchero il lockdown è stato pesante.

“Noi stavamo già facendo le prove generali di un tour che durava un anno, eravamo già con la testa lì tutti. Poi è arrivato lo stop e i primi due mesi sono stati traumatici per tutti, uno dice ora cosa faccio. Un po’ di leggera depressione è venuta”.

Ora guarda alla sua maxi tournèe di 150 concerti tra speranza, desiderio e preoccupazione.

“Quando vado in tour sono dedicato totalmente al tour, quindi metto tutto quello che posso, faccio anche concerti di tre ore”.

Assistere a un live di Zucchero è un’esperienza emozionante e indimenticabile, e dopo tanti mesi di stop ci vuole la sua energia graffiante per riaccendere la passione.