Zuckerberg, Facebook cambia nome e si trasforma: si chiamerà Meta

Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato una svolta epocale per il noto Social Network: si chiamerà Meta.

Una svolta epocale per il Social Network Facebook che, da giovedì 28 ottobre 2021, prenderà il nome “Meta”. L’annuncio è arrivato durante l’evento “Facebook Connect”, un evento questo dove Zuckerberg ha parlato del futuro della società sotto diverse angolazioni, a cominciare dalla sicurezza e dalla privacy considerate un vero e proprio “tallone d’Achille” del social network.

Il nuovo nome dice molto su cosa potrà diventare la piattaforma in futuro. Punterà tutto sul “Metaverso”, una specie di realtà aumentata dove, grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie e alla connessione di internet sempre più veloce, permetterà agli utenti di essere rappresentati nelle tre dimensioni. Un nuovo passo avanti, in definitiva, che promette di superare l’attuale tecnologia dell’internet mobile che, alla fine degli anni ’90, ha permesso a moltissime persone di rimanere connessi.

“E’ tempo di avere di un nuovo brand per la nostra società, che includa tutto ciò che facciamo”, ha annunciato.

Zuckerberg Facebook Meta, “La nostra Mission rimarrà la stessa”

Stando a quanto appreso, il cambio di nome della piattaforma era nell’aria già da diverso tempo, ma alla luce degli avvenimenti degli ultimi mesi, l’urgenza di dover trovare un nuovo nome alla società si sarebbe fatta sempre più impellente.

In ogni caso, a dispetto del cambio di nome, ciò che non cambierà sarà la sostanza che da sempre ha contraddistinto il gruppo delle App. “La nostra mission rimane la stessa, non cambieranno le nostre app e i loro nomi, ma ora abbiamo una nuova stella polare: portare in vita il Metaverso. “Da ora sarà prima il metaverso (metaverse first), non prima Facebook (Facebook first)”.

Zuckerberg Facebook Meta, “Siamo un’azienda che costruisce tecnologia pensata per le persone”

Il fondatore ha poi proseguito precisando qual è stato l’obiettivo di Facebook fin dalla sua nascita: “Siamo un’azienda che costruisce tecnologia pensata per connettere le persone”. Ha quindi evidenziato: “Insieme possiamo finalmente mettere la gente al centro di questa tecnologia (…) per riflettere chi siamo e cosa speriamo di creare.”

Zuckerberg Facebook Meta, “Il nostro Brand è legato a un singolo prodotto”

Il cambio di rotta di Facebook potrebbe portare in definitiva ad esperienze tutte nuove, allo sviluppo di un universo virtuale che potrebbe un domani cancellare “con un colpo di spugna”, le App già esistenti convergendo tutto in un tutt’uno.

“Al momento il nostro brand è fortemente legato a un singolo prodotto […] Tuttavia, nel corso del tempo spero verremo visti come l’azienda del metaverse”, ha spiegato. Infine ha dichiarato: “Il metaverso sarà il successore di Internet mobile”.