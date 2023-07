Zuffa in Parlamento in Kosovo, acqua sul premier Albin Kurti

Roma, 13 lug. (askanews) – Una zuffa si è scatenata in Parlamento in Kosovo dopo che un deputato dell’opposizione ha tirato dell’acqua sul premier Albin Kurti che stava tenendo un discorso sulle misure per disinnescare le tensioni nelle enclave serbe nel nord del paese. Il gesto ha scatenato una rissa breve e caotica. Il parlamento di Pristina non è nuovo a episodi di questo genere; Kurti, quando era all’opposizione, lanciò nell’aula dei lacrimogeni.