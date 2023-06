Zullo (Fdi), 'spostare l'asse dalla cura alla prevenzione'

Padova, 28 giu. (Adnkronos Salute) – "E' chiaro che abbiamo una grande necessità in questo nostro Paese: spostare l'asse dalla cura alla prevenzione e il tema delle vaccinazioni è un campo di prevenzione primaria. Dobbiamo incidere molto sulla pratica vaccinale, nella popolazione infantile e negli anziani, per preservare la salute anche in termini di autosufficienza della persona". Lo ha detto Ignazio Zullo, membro della X Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, intervenuto a margine dell'evento 'Frames – Messa a fuoco sull'Herpes zoster. Nuove prospettive di prevenzione nel paziente oncologico', promosso da Gsk e in corso a Roma.

La pratica vaccinale diventa dunque volano di salute e fornisce un più ampio beneficio economico individuale e sociale, spiega Zullo. "Ci troviamo di fronte a tanti bisogni di salute che emergono giorno dopo giorno – osserva – e c'è un sommerso che deve ancora emergere. Dall'altra parte abbiamo una necessità di risorse che non sono infinite e che dobbiamo saper razionalizzare. Il risparmio non è un risparmio di spesa, ma è la razionalizzazione della spesa, una corretta allocazione e un corretto uso delle risorse. Una pratica di corretto uso di risorse – conclude – sta proprio nella prevenzione e fulcro della prevenzione sono le vaccinazioni".