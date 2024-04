Zuppi: richiamo alla pace di De Gasperi? Richiamo all'Europa di oggi

Roma, 3 apr. (askanews) – “Un richiamo alla pace, un richiamo anche all’Europa, che forse il frutto di questa pace l’ha legata alla generazione che ha espresso De Gasperi e forse dobbiamo continuare a costruirla, quel progetto che è soltanto iniziato, deve crescere, deve andare avanti”: lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, a margine del convegno “De Gasperi, politico cristiano” alle Biblioteca Vallicelliana a Roma.

“Penso che gli appelli alla pace siano rivolti ad ambo le parti, ma anche a una terza parte che siamo noi: perché la comunità internazionale deve continuare a fare tutto il possibile per trovare una via d’uscita” alla crisi in Medio Oriente e alla guerra in Ucraina, ha aggiunto.