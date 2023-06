Zurino (Ief), ‘a settembre ad Alba la quinta edizione degli Stati Generali dell'Export’

Torino, 30 giu. (Adnkronos) – Sarà Alba ad ospitare i prossimi 29 e 30 settembre la quinta edizione degli Stati generali dell’Export, evento dedicato al commercio estero e allo sviluppo delle imprese italiane all’estero. Ad annunciarlo, oggi a Torino, Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export (Ief), piattaforma di confronto sul Made in Italy tra attori imprenditoriali e istituzionali italiani e stranieri. L’annuncio durante il pre summit promosso per delineare gli obiettivi e le tematiche che saranno al centro della kermesse in programma a fine settembre nel cuneese alla presenza di autorità istituzionali e rappresentanti del mondo politico, economico, industriale e militare.

“Oggi i numeri ci dicono che il commercio estero vale un terzo del Pil, supera i 600 mld e su questa materia da cinque anni cerchiamo di mettere insieme imprese, imprenditori, istituzioni, corpi intermedi sotto un unico cappello che è l’importanza del Made in Italy – ha spiegato Zurino – quest’anno siamo alla quinta edizione e siamo arrivati a Torino, una città che ho trovato fertilissima su questo tema, una città che ha voglia di esprimere i propri talenti, le proprie capacità, la propria determinazione a fare imprese che a noi è cara, la capacità di conoscere geografie commerciali nuove”.

“Anche ad Alba, dove quest’anno si svolgeranno gli Stati Generali saremo siamo stati accolti con grande attenzione, saremo ospitati all’ Auditorium Ferrero che è un po’ la casa del Made in Italy”, ha aggiunto Zurino che ha poi evidenziato i principali elementi di cui necessitano le imprese che vanno all’estero, a cominciare dalla formazione. “Oggi non si può andare all’estero senza una conoscenza di tante verticali fondamentali, l’export si fa con logistica, con capacità di conoscere la dogana e la geopolitica. Non si può andare a vendere all’estero se non si sa il paese dove si va a vendere, quali sono gli usi i costumi e le caratteristiche”. Le precedenti tappe degli Stati Generali si sono svolte nel 2019 a Sorrento, nel 2020 a Bari, nel 2021 a Marsala e nel 2022 a Ravenna. Quelle dei talk, in pe c’è, nel 2019 a Milano, nel 2020 a New York , nel 2022 a Dubai e San Marino