Abruzzo: Boccia, 'governo ruba soldi ad abruzzesi'

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – "Ci voleva la campagna elettorale, e la sconfitta in Sardegna che ancora brucia alla destra, per far riscoprire al governo improvvisamente le priorità dell'Abruzzo. Peccato però che lo faccia con il gioco delle tre carte! Sono mesi che chiediamo al governo di rimettere le risorse tagliate sul PNRR e di sbloccare una serie di investimenti programmati. Oggi, strumentalmente, il Cipess, Comitato interministeriale, ha riscoperto le priorità abruzzesi, a partire dalla Roma-Pescara". Così Francesco Boccia, Presidente dei Senatori PD, intervenendo a Lanciano (CH) ad un'iniziativa elettorale in vista delle elezioni regionali in Abruzzo.

"Peccato, però, che lo faccia con i soldi sottratti agli abruzzesi dal FSC che erano destinati ad altri investimenti, non garantendo la copertura integrale che, invece, avevamo ottenuto noi, con il varo del PNRR, poi tagliato sempre dal Governo Meloni, con la complicità del Presidente Marsilio che non ha mai protestato. Una goffa operazione da campagna elettorale, venuta molto male, che toccherà il momento peggiore nella farsa che sarà organizzata la settimana prossima prima delle elezioni regionali, dalla presidente Meloni con lo stesso Marsilio".

"Il governo offende l’intero Abruzzo e tutti gli abruzzesi, prima tagliando quasi 1.6 miliardi stanziati nel PNRR per poi ridargli solo 700 milioni del fondo di sviluppo e coesione per un investimento come la Roma Pescara che era e resta assolutamente prioritario".