Ai, Barachini: "Deve essere strumento, lavoro umano resta centrale"

(Adnkronos) - "L'intelligenza artificiale oggi è un tema che dobbiamo affrontare assolutamente perchè dobbiamo equilibrare o riequilibrare il sistema editoriale. L'intelligenza artificiale rischia di cambiare sia le dinamiche del lavoro giornalistico, sia anche la percezione dei cittadini riguard...

(Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale oggi è un tema che dobbiamo affrontare assolutamente perchè dobbiamo equilibrare o riequilibrare il sistema editoriale. L’intelligenza artificiale rischia di cambiare sia le dinamiche del lavoro giornalistico, sia anche la percezione dei cittadini riguardo l’informazione. Bisogna fare si che l’intelligenza artificiale sia uno strumento ma resti la responsabilità editoriale e il lavoro umano, la verifica delle fonti e dell’affidabilità delle informazioni.

Questo serve anche a ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini”. Così Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio all’Editoria, conversando con Adnkronos a margine di Capri Talks, la ‘due giorni’ di confronto organizzata da Spin Factor a Capri.

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