Antonella Clerici: "Rimasi incinta e mi fecero fuori dal programma, è stato vergognoso"

Antonella Clerici: "Rimasi incinta e mi fecero fuori dal programma, è stato ...

Antonella Clerici: "Rimasi incinta e mi fecero fuori dal programma, è stato ...

(Adnkronos) - "È stato vergognoso". Antonella Clerici ha ricordato, ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast 'Passa dal BSMT', il periodo in cui le venne tolta la conduzione de 'La prova del cuoco' dopo essere rimasta incinta. La conduttrice ha spiegato: "Avrei dovuto andarmene per un periodo e p...

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“È stato vergognoso”. Antonella Clerici ha ricordato, ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast ‘Passa dal BSMT’, il periodo in cui le venne tolta la conduzione de ‘La prova del cuoco’ dopo essere rimasta incinta.

La conduttrice ha spiegato: “Avrei dovuto andarmene per un periodo e poi tornare. Invece mi dissero ‘basta, non sei più prevista’”.

Inizialmente fu uno choc, soprattutto considerando il grande successo che aveva ottenuto il programma grazie alla sua conduzione: “Avevo fatto 15 anni di programma”.

Poi dopo la conduzione di ‘Ti lascio una canzone’, Clerici ottenne la sua rivincita. “Tutto il pubblico si alzò ad applaudirmi, anche il direttore che mi aveva tolto il posto”.

E dopo il Festival di Sanremo 2010 mi chiesero cosa avessi voluto condurre: “Ho detto ‘rivoglio la mia Prova del cuoco’. Perché è stato vergognoso come vi siete comportati. Per tutte le donne”. E così fu.

Clerici ha raccontato un altro episodio sempre legato alla gravidanza, quando la notizia venne pubblicata sui giornali prima ancora che lei lo comunicasse alla sua famiglia.

In un primo momento provò a contattare la redazione del giornale per smentire la notizia, ma la conduttrice venne a sapere che le sue analisi del sangue erano state vendute. “A quel punto non ho potuto negare. Ma ero ancora all’inizio e non l’avevo ancora detto a mio padre. Lui ha visto il giornale e mi ha chiesto: ‘Devi dirmi qualcosa?'”. “Quella cosa mi è dispiaciuta – ha aggiunto – però penso che sia anche quello il prezzo della notorietà”.

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